شهيدان و7 إصابات برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة

خاص (اسلام تايمز) - استشهد فلسطينيان، وأُصيب 7 آخرون بجراح مختلفة برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوة "إسرائيلية" خاصة مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم السبت 13 مايو 2023، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في المخيم، في حين أن الاحتلال يطالب من بداخل المنزل المحاصر بتسليم انفسهم ويهدد بهدم البيت فوق رؤوسم.