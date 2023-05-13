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السبت 13 أيار 2023 ساعة 14:38

شهيدان و7 إصابات برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة

ملف مرفقوأفاد حمد جبريل مدير الاسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بارتقاء شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم وإصابتين أحدهما بجروح خطيرة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ذكرت في تصريح سابق، بأن طواقمها الاسعافية الميدانية استللمت إصابة من داخل مخيم بلاطه شرق نابلس، وتم نقلها نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وصول إصابة بالفخذ برصاص الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، وحالتها مستقرة، فيما وصلت إشارة للمستشفى عن نقل سيدة مسنة مع مصابة بعدة رصاصات من نفس المنطقة، قبل أن ترد معلومات أولية عن ارتقاء شهيد.

وقالت مصادر محليه في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إن قوة "إسرائيلية" خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" اقتحمت المخيم صباح اليوم السبت قبل أن يقوم الشبان باكتشافها واندلاع اشتباكات مسلحة في المكان.

وبحسب المصادر، فإن هذه القوة اقتحمت حارة "الياسمينة" إذ تندلع الآن اشتباكات ومواجهات في المخيم.

ووفق المصادر ذاتها، فإن قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي تقتحم الآن المخيم من جهة معسكر حوارة، وتُعزز من قواتها العسكرية.

وقالت: "قوات الاحـتلال اعلت أسطح المنازل في مخيم بلاطة ونشرت القناصة بالتزامن مع محاصرة منزل داخل المخيم.

وأفادت مصادر طبية، بوقوع إصابات بين المواطنين، بينما تمنع قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الاقتراب منهم لاسعاقهم، وسط وصول تعزيزات إضافية من قوات الاحتلال وسماع أصوات انفجارات في المكان.
رقم : 1057555
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