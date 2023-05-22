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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 20:36

بالفيديو..قناصة الاحتلال تواجه طواقم الاسعاف شرق نابلس بشكل مباشر

ملف مرفقواقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات، أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين على الأقل برصاص الاحتلال.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها فوق منازل الفلسطينيين، ومنعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم وإخلاء بعض الإصابات.

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل عرف منها منزل عائلة أبو شلال، ما أسفر عن إصابة شاب وفتاة بجروح بفعل شظايا زجاج النوافذ، والحاق اضرار مادية جسيمة بالمنازل المجاورة.

وترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156شهيداً، 36 منهم في قطاع غزة، بينهم 26 طفلاً.

وتعقيباً على استشهاد ثلاثة شبان في نابلس اصدرت حركة فتح الانتفاضة بيانا جاء فيه: ننعى إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهداء الابطال الذين ارتقوا إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال في مخيم بلاطة شرق محافظة نابلس.

إننا نؤكد أن تصاعد جرائم الاحتلال واستهداف أبناء شعبنا ومقدساتنا سيزيد من لهيب الانتفاضة المشتعلة في كل الساحات، وسيعلم العدو أن مقاومتنا حاضرة للانتقام رغم عظم التضحيات.

نعزي اهالي الشهداء وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد أن مسيرة الشهداء مستمرة، ونهيب بجماهير شعبنا ومقاومينا الشجعان لاستمرار طريق المقاومة حتى النصر الموعود.

كما اصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بيانا تعقيباً على استشهاد ثلاثة شبان في نابلس جاء فيه:

تنعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة شهداء نابلس الأبطال الشهيد "فتحي جهاد رزق والشهيد عبدالله يوسف أبو حمدان والشهيد محمد بلال زيتون" الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني على مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم، ونؤكد أن دماؤهم ستبقى وقوداً لاستمرار مسيرة الاشتباك مع الاحتلال وازدياد جذوة المقاومة.

تؤكد الجبهة أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا، لن تبقى دون رد، وهو ما يثبته شعبنا ومقاومته دوماً، كما تؤكد الجبهة أن إجراءات الاحتلال الهمجية بحق مدننا وقرانا ومخيماتنا، والاقتحامات المتواصلة لمدن الضفة ما هو إلا دليل على عجزه وارتباكه أمام ضربات مقاومة شعبنا، وعملياتها النوعية والمتصاعدة، والممتدة في كل أنحاء الضفة.

التحية المليئة بالعز والفخر لنابلس الأبية، وسنبقى على عهد الوفاء للشهداء الأبطال، وسيظل السلاح مشرعاً في وجه المحتل الغاصب حتى تحرير كامل أرضنا ومقدساتنا.
رقم : 1059485
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