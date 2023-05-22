بالفيديو..قناصة الاحتلال تواجه طواقم الاسعاف شرق نابلس بشكل مباشر

خاص (اسلام تايمز) - رصد موقعنا فيديو تم تداوله من الاراضي المحتلة يقول فيه أحد المسعفين أن قناصة الاحتلال واجهت بشكل مباشر لطواقم الاسعاف شرق نابلس ومنعت مركبات الإسعاف من دخول مخيم بلاطة وإخلاء بعض الإصابات بعد استشهاد 3 فلسطينيين، فجر الاثنين.