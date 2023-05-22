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الاثنين 22 أيار 2023 ساعة 20:51

مصادر تكشف حقيقة فيديو محاولة اقتحام قصر القبة الرئاسي في مصر

ملف مرفقوأكدت المصادر أن الشخص الذي حاول اقتحام القصر متواجد حاليا في إحدى المستشفيات بالقاهرة، حيث يقوم بتعاطي مخدر الـ"أيس"، مشيرة إلى أنه مسجل خطر، وكان يحمل سلاحا آليا.

وأشارت المصادر إلى أن حراس القصر حاولوا إبعاده عن المكان وكان بيردد جملة "خدوا عيالي وحبسوا عيالي"، موضحة أنه تمت إصابته إصابات خطيرة.

ويظهر في مقطع الفيديو، شاب ملقى على الأرض وهو ينزف، حيث أوضحت المصادر أيضا أن هذا القصر يدخل ضمن القصور الرئاسية، ولكنه لا يعمل في الوقت الحالي كقصر رئاسي، حيث يعد قصر الاتحادية هو القصر الرئيسي.

وأشارت إلى أن هذا القصر يحتوي على مقتنيات أثرية، ويتم ترميمه منذ عام تقريبا، ليتم افتتاحه للزيارة وعرض مقتنياته للجمهور.
مصدر : وكالات
رقم : 1059491
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