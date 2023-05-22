مناورة وجولة إعلامية نظمها حزب الله في ذكرى التحرير.. ورسائل تحذيرية للعدو

اسلام تايمز (لبنان) - تزامناً مع الذكرى الثالثة والعشرين للانتصار الكبير للمقاومة في لبنان على العدو الاسرائيلي، دعا حزب الله حشداً كبيراً من الاعلاميين، لم يقتصر على وسائل اعلام محلية بل شمل أخرى عربية وأجنبية على اختلاف انتماءاتها السياسية، للقيام بجولة في احدى معسكراته في الجنوب بمحاذاة معلم مليتا، وذلك لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية وبعضاً من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات.