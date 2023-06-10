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السبت 10 حزيران 2023 ساعة 20:03
بالفيديو.. اندلاع حريق في بلدة سلوان بالقدس المحتلة
وتداولات وسائل الاعلام مقطع فيديو يظهر اندلاع وتصاعد السنة الدخان.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1063113
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