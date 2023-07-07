أحدث العناوين :
امريكا تعلن موافقتها رسميا على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية
بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية
السودان تحت إشتباكات عنيفة بين الجيش و'الدعم السريع' اليوم
بالفيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية أم صفا
دعوات للقيادي التونسي 'الصحبي عتيق' لإنهاء إضرابه خوفا على حياته
الجيش السوري يقضي على إرهابيين بينهم متزعم ويصيب آخرين بريف اللاذقية
'جنين معقل الأسود' مسيرة في الأردن دعما للمقاومة الفلسطينية في جنين
بالفيديو: قتيل وجرحى.. إطلاق نار يستهدف مسجدا شرقي لبنان
رئيسي: مواطنو دول المنطقة يفضلون العلاج في إيران على أوروبا
بحث سبل تطوير العلاقات بين ايران وموزامبيق
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
8 July 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
خاص لإسلام تایمز
0
الجمعة 7 تموز 2023 ساعة 17:42
بالفيديو: قتيل وجرحى.. إطلاق نار يستهدف مسجدا شرقي لبنان
ملف مرفق
وعُلم أن مطلق النار هو من بيروت، ومقيم في البلدة.
ووقعت اشتباك بين دورية للجيش اثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر الياس، ما ادى إلى اصابته وفرضت قوة من الجيش طوقا امنيا، وقد تمّ تسليم مطلق النار إلى مخابرات الجيش.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1068176
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
السيد الحوثي: مبدأ 'الولاية' يحفظ الأمة من 'الاختراق'
اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار
7 تموز 2023
عيد الغدير الاغر وعيد الولاية
7 تموز 2023
الرئيس الايراني يفتتح مستشفى "غدير" الضخم
7 تموز 2023
إيرواني: مستعدون لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
7 تموز 2023
اية الله رئيسي: افتتاح طريق "طهران – شمال" السريع هو رمز للثقة بالنفس وقدرة وحكمة الشعب الإيراني
6 تموز 2023
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
6 تموز 2023
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
6 تموز 2023
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
6 تموز 2023
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي
6 تموز 2023
الدفاع الجوي للجيش الايراني في المنطقة الوسطى يجري تدريبات
5 تموز 2023
مقاومة جنين وعجز الصهاينة من التغول في عمقها
5 تموز 2023
قائد فيلق القدس: الفلسطينيون وجهوا صفعة قوية لإسرائيل في جنين
5 تموز 2023
الملفات ذات الصلة
ملف مرفق
(350.84 KB)
أحدث العناوين
امريكا تعلن موافقتها رسميا على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية
بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية
السودان تحت إشتباكات عنيفة بين الجيش و'الدعم السريع' اليوم
بالفيديو: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية أم صفا
دعوات للقيادي التونسي 'الصحبي عتيق' لإنهاء إضرابه خوفا على حياته
الجيش السوري يقضي على إرهابيين بينهم متزعم ويصيب آخرين بريف اللاذقية
'جنين معقل الأسود' مسيرة في الأردن دعما للمقاومة الفلسطينية في جنين
بالفيديو: قتيل وجرحى.. إطلاق نار يستهدف مسجدا شرقي لبنان
رئيسي: مواطنو دول المنطقة يفضلون العلاج في إيران على أوروبا
بحث سبل تطوير العلاقات بين ايران وموزامبيق
ايران تهدي 5 أطنان من الزهور لتزيين المراقد المقدسة في العراق
'العمل الاسلامي' تندد بإقدام الإحتلال على ضم الجزء الشمالي من قرية الغجر
إصابات بقمع الإحتلال لمسيرات مناهضة للإستيطان في الضفة المحتلة
حسن شريفة: أن عيد الغدير هو عيد الولاية، عيد الترفع عن الأنانية
السيد الحوثي: مبدأ 'الولاية' يحفظ الأمة من 'الاختراق'
عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
استشهاد فلسطيني في طولكرم خلال الإعداد والتجهيز
اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار
خطيب جمعة طهران: الحكومة الايرانية تنتهج الدبلوماسية السياسية والاقتصادية بشكل متوازن
عيد الغدير الاغر وعيد الولاية
الأكثر قراءة
الداخلية الفرنسية تنشر 45 ألف شرطي في البلاد لحفظ الأمن
قوات الإحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدات عدّة في نابلس
ايران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي
ما هي أبرز إنجازات حركة (BDS) العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟
رئيسي: ايران بدأت حركة جيدة نحو التنمية الاقتصادية
إسرائيل وقرار تجميد "مزرعة الرياح" في الجولان.. ماذا عن نتنياهو؟
تحذير صهيوني من تحويل "جنين" إلى "غزة" ثانية بعد إطلاق الصواريخ
رئيس الوزراء الالباني يهدد بطرد زمرة المنافقين من البلاد
الفلسطينيون والمقاومة المسلحة.. عنوان المرحلة
جرائم حرق القرآن في السويد.. الأدوات والأسباب والأهداف
الصحة الإيرانية: تسجيل 13 إصابة وحالتي وفاة بكورونا
الدفاع الإيرانية: نمتلك ذخيرة عسكرية ذكية هي الأفضل في العالم
اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في حي الجابريات بمدينة جنين
إيران تحذر فرنسا من عواقب دعم واستضافة قتلة المواطنين والمسؤولين الإيرانيين
النخالة: تم تنفيذ توجيهات قائد الثورة الإسلامية بتسليح الضفة
إيران قللت من النفوذ الإقليمي لأمريكا والکيان الإسرائيلي
طيارون في كيان الإحتلال يُهددون بالتمرد بسبب 'الانقلاب القضائي'
ولايتي: إعادة العلاقات الإيرانية السعودية تخلق معادلات إقليمية جديدة
تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع بشأن حرق القرآن الكريم في السويد
تفاصيل خطة ايران لتطوير الحقول المشتركة مع السعودية
الأخبار الساخنة
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتبارا من 25 مايو
الداوود لإسلام تايمز: يوم القدس العالمي محطة أساسية لنصرة فلسطين وقضيتها.. وطائفة الموحدين جزء من مشروع المقاومة
الأكثر بحثًا
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
تظاهرة في المغرب احتجاجاً على زيارة رئيس كنيست الاحتلال
أديبة مغربية تحذر من تسليم المغرب للصهيونية
إخترنا لکم
تناقض ادعاءات ‘‘حقوق الإنسان‘‘ في فرنسا
الجزائر تطلب السماح لها بدعم وإسناد قطاع غزة ومصر تُماطل
إيران وأفغانستان...محادثات أكاديمية بين شعبين يتحدثان لغةً واحدةً
التضخم يقضي على الاقتصاد الأوروبي.. بدأت أعراض الركود في الاتحاد الأوروبي