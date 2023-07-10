بالفيديو: كتيبة العياش بجنين تعلن إطلاق صاروخي على مستوطنة "شاكيد"

وقالت كتيبة العياش في بيان: "تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش وبعون الله وتوفيقه من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام (١)".



وأضافت: "برغم الظروف الأمنية المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد ونواصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش".



وأفادت قناة "كان" العبرية أن جيش الاحتلال يفحص أنباء عن إطلاق صاروخين من جنين نحو مستوطنة "شاكيد". ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لتصاعد الدخان من مستوطنة "شاكيد" بعد الإعلان عن إطلاق الصاروخين.