الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 تموز 2023 ساعة 18:59

بالفيديو: انفجار في سيارة في منطقة السيد زينب (ع) في سوريا

ملف مرفقوقال المصدر ان انفجار وقع في سيارة في منطقة كوع السودان في منطقة السيدة زينب عليها السلام في شارع مزدحم.
 
واضاف ان هناك انباء عن سقوط شهداء وجرحى جراء الانفجار.
 
هذا وافادت بعض وسائل الاعلام بوجود انباء عن انفجار ثان في منطقة السيدة زينب عليها السلام .
 
وقالت وسائل الاعلام بان عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية انفجرت في منطقة السيدة زينب عليها السلام جنوبي دمشق مما اسفرت عن استشهاد شخص واصابة اربعة أخرين.
 
واضافت ان هناك أنباء عن إلقاء القبض على انتحاري قرب مرقد السيدة زينب عليها السلام.
رقم : 1072174
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
رئيسي يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
رئيسي يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
27 تموز 2023
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
27 تموز 2023
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
27 تموز 2023
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
27 تموز 2023
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
26 تموز 2023
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
26 تموز 2023
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
26 تموز 2023
اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة
اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة
26 تموز 2023
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
26 تموز 2023
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب
26 تموز 2023
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
26 تموز 2023
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
25 تموز 2023
الملفات ذات الصلة

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟