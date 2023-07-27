بالفيديو: انفجار في سيارة في منطقة السيد زينب (ع) في سوريا

واضاف ان هناك انباء عن سقوط شهداء وجرحى جراء الانفجار.

هذا وافادت بعض وسائل الاعلام بوجود انباء عن انفجار ثان في منطقة السيدة زينب عليها السلام .

وقالت وسائل الاعلام بان عبوة ناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية انفجرت في منطقة السيدة زينب عليها السلام جنوبي دمشق مما اسفرت عن استشهاد شخص واصابة اربعة أخرين.

واضافت ان هناك أنباء عن إلقاء القبض على انتحاري قرب مرقد السيدة زينب عليها السلام.