بالفيديو: اندلاع حريق كبير قرب العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة

خاص (اسلام تايمز) - أفاد مصدرنا من كربلاء المقدسة باندلاع حريق في شارع الامام علي عليه السلام في وسط مدينة كربلاء المقدسة وفرق الدفاع المدني تتوجه الى موقع الحريق.