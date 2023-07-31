شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء

وأظهر مقطع فيديو العشرات من الشيعة وهم ينطلقون من المسجد النبوي باتجاه مقبرة البقيع في موكب لطم وعزاء في هذه المناسبة الأليمة.



وذكرت منصات إخبارية سعودية، إن انطلاق هذا الموكب جرى فجر يوم العاشر من محرم الحرام الجمعة الماضي.



وقال مصدر مطلع إن "هذا الموكب الذي نظمه أبناء الطائفة الشيعية جاء بموافقة مسبقة من قبل السلطات السعودية".



وكانت السلطات السعودية تفرض قيوداً على الشيعة لا سيما الذين يعيشون في المدينة المنورة ومنعهم من إقامة مجالس عزاء في محرم الحرام أو المناسبات الدينية الأخرى.

وبحسب مقطع الفيديو الذي ظهر فيه العشرات من أبناء الشيعة في المدينة وهم يهتفون "يا حسين، ولبيك يا حسين".



وتقول مصادر مطلعة: إن هذا العزاء اقيم بالقرب من مقبرة البقيع بإذن من السعوديين، وعليه، فإن المسؤولين السعوديين لم يمنعوا الشيعة من العزاء".



وبحسب المصادر "هذا العمل تم التخطيط له منذ فترة طويلة عندما لم يسمح المسؤولون للشيعة بتواجد الشيعة بالقرب من مرقد النبي ومقبرة البقيع، ولكن بعد مفاوضات مختلفة، أصدرت السلطات أخيرا الإذن لإقامة العزاء في محرم الحرام، وأن المعزين ليس فقط في البقيع أو المدينة بل تمكنوا من الوصول إلى قرب قبور الأئمة المدفونين في البقيع".



وقالت تقارير صحفية، ان مجموعة من الشيعة من البحرين والعراق كانوا ضمن المشاكرين في موكب العزاء هذا.



