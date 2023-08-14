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الاثنين 14 آب 2023 ساعة 09:02

بالفيديو:لحظة القبض على منفذ الهجوم على مرقد شاهجراغ

ملف مرفقاعلن رئيس عدلية محافظة فارس (جنوب غرب البلاد) حجة الاسلام "سید كاظم موسوي" اليوم الاثنين، عن اعتقال اربعة اشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ./
 
وحول اخر مستجدات الهجوم الارهابي على مرقد شاهجراغ، أضاف حجة الاسلام موسوي بأنه تم على الفور القاء القبض على الارهابي الرئيسي الذي بدأ بإطلاق النار في المرقد وخضع للإستجواب وهو لا يزال قيد التحقيق.
 
وتابع بأن احد المصابين في هذا الحادث حالته حرجة.
 
وكان حجة الاسلام موسوي أعلن في وقت سابق أن محققين خاصين وصلوا الى مرقد شاهجراغ للتحقيق في الحادث ويقومون حاليا بمتابعة القضية عن كثب.
 
كما أعلن سابقا عن إصدار أوامر قضائية للقبض على منفذي الحادث والتحقيق في القضية وأكد القبض على أحد الإرهابيين.
 
واكد محافظ فارس ان الإرهابي الذي تم اعتقاله كان قد اطلق الرصاص عند أحد أبواب مدخل مرقد شاهجراغ مما أدى إلى استشهاد شخص واصابة 8 اخرين .

وقال قائد فيلق الفجر للحرس الثوري بمحافظة فارس ياد الله بوعلي: ان "إرهابيا مسلحا بسلاح قتالي وثماني مخازن إضافية بدأ بإطلاق النار من خارج منطقة العتبة، ثم يدخل العتبة المقدسة عبر باب المهدي، مما أدى إلى إصابة عدة زوار داخل المرقد واستشهاد شخص، قبل ان تقوم قوات الامن باعتقاله".
 
واكد معلومات ذكرتها مصادر ايرانية بان الارهابي هو من الجماعات التكفيرية ويحمل جنسية اجنبية، ويخضع حالياً للاستجواب، فيما عاد الهدوء والاستقرار الى منطقة المرقد الشريف.
 
وتعرض مزار السيد احمد ابن الامام موسى الكاظم عليه السلام في شيراز (المعروف بشاهجراغ)، مساء الاحد، الى هجوم من قبل ارهابي مسلح حاول اقتحام المزار، فمنعه الحراس ففتح النار بشكل عشوائي ادى الى استشهاد احد خدم المزار واصابة سبعة آخرين، حالة عدد منهم حرجة، وأصيب منفذ الهجوم وتم اعتقاله وتسليمه الى الجهات الامنية.
وكان مزار شاهجراغ قد تعرض مساء الاربعاء 26 تشرين الاول/اكتوبر 2022، لهجوم من قبل شخص ارهابي مسلح، أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 30 آخرين، فيما أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هذا العمل الارهابي.
 
رقم : 1075503
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