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خاص لإسلام تایمز
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الخميس 21 أيلول 2023 ساعة 18:37
بالفيديو… اصابة جندي صهيوني في عملية دهس على حاجز قلنديا
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وأطلقت قوات الاحتلال على المركبة، مما أدى لإصابة صاحبها بجراح قبل اعتقاله.
وتتصاعد العمليات البطولية، رغم كافة الاجراءات الأمنية الصهيونية على الحواجز، واقتحام القرى والمدن واعتقال الشبان المتصاعد.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1083068
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