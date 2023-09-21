بالفيديو… اصابة جندي صهيوني في عملية دهس على حاجز قلنديا

خاص (اسلام تايمز)- حصل موقعنا على فيديو تم تداوله في الاراضي المحتلة يظهر فيه اصابة جندي صهيوني اليوم الخميس في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني عند حاجز قلنديا بالقدس المحتلة ، ووفقاً للإعلام العبري، فقد أصيب جندي بجروح متوسطة، في عملية دهس على حاجز قلنديا شمال القدس.