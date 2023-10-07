الصفحة الرئيسية
0
السبت 7 تشرين الأول 2023 ساعة 14:05

المقاومة الفلسطينية تغير قواعد الاشتباک مع الاحتلال

ملف مرفق
وافادت مصادر في رام الله ان قواعد الاشتباک تغيرت ولم تعد کما کانت، فلم يعد الاحتلال صاحب المبادرة، فهذه المرة کانت المقاومة هي المبادرة بالعملية.
 
وأکدت ان الاحتلال، وجد اراضيه محتلة من قبل قوات المقاومة ووجد مدنه تحت آلاف الصواريخ ووجد جنوده أسری بيد المقاومين الفلسطينيين ووجد آلياته مغتنمة من قبل الفلسطينيين وبهذا فقد القدرة علی المبادرة وبدا مرتکباً في الرد.
 
وأشارت الی عدة نداءات استغاثة تطلق من مستوطنات عديدة تستغيث خوفاً من قوات المقاومة الفلسطينية مؤکداً ان ذلک غير کل معادلات الاشتباک بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي.
 
وأن المقاومة وضمن جولاتها جددت القصف وإطلاق الصواريخ باتجاه القدس المحتلة وللمرة الثانية منذ ساعات الصباح، حيث استهدفت المقاومة مواقع في مدينة القدس المحتلة.
 
وشددت مصادر على أن هناك رسالة واضحة للمقاومة بأن كل ما يتعلق بالمواقع العسكرية التابعة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل الكيان في كل الأراضي المحتلة عام 48 بما فيها القدس المحتلة هي مستهدفة وتستطيع أيدي المقاومة أن تصل إليها.
 
وبشأن المشهد العام لدى الاحتلال أكدت أن هناك اجتماعات طارئة واتصالات سرية تجري بين المسؤولين على المستويين السياسي والعسكري داخل الكيان الاحتلال الإسرائيلي لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، موضحا أن الرقابة العسكرية الاسرائيلية منذ ساعات الصباح فرضت حضرا على كافة المعلومات سواء ما يحصل باتجاه غلاف قطاع غزة ونجاح المقاومة والمقاتلين السيطرة على عدة مواقع عسكرية وعدة مستوطنات وأيضا المعبر الرئيسي الفاصل بين قطع غزة والأراضي المحتلة عام 48 المعروف ببيت حانون إيريز والذي بات وفق المصادر الأمنية الإسرائيلية تحت سيطرة رجال المقاومة.
 
 
رقم : 1086638
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
رئيسي: مسؤولية هجوم حمص تقع على عاتق الداعمين الاجانب للارهابيين
رئيسي: مسؤولية هجوم حمص تقع على عاتق الداعمين الاجانب للارهابيين
7 تشرين الأول 2023
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
7 تشرين الأول 2023
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
7 تشرين الأول 2023
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا
7 تشرين الأول 2023
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
رئيسي: أي تغييرات جيوسياسية بمنطقة القوقاز غير مقبول
5 تشرين الأول 2023
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الاسلامية
4 تشرين الأول 2023
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
ما هو الدور الذي تلعبه قطر في قضية الرئاسة اللبنانية ؟
4 تشرين الأول 2023
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
هل السعودية على وشك ارتکاب خيانة كبرى؟
4 تشرين الأول 2023
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
شواهد على الفشل المبكر لخطة "أردوغان" الاقتصادية
4 تشرين الأول 2023
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
قائد الثورة: العداء للإسلام أصبح أكثر وضوحا
3 تشرين الأول 2023
مذكرة تعاون بين مجمعي
مذكرة تعاون بين مجمعي 'تقريب المذاهب والفقه الإسلامي الدولي'
3 تشرين الأول 2023
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
رئيسي: الوحدة والمقاومة ستبشر بتكوين حضارة إسلامية جديدة
3 تشرين الأول 2023
الملفات ذات الصلة

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب تصعد دبلوماسيا ... السفير الفرنسي بالرباط ينتظر
نظرة على دور البحرين في حرب اليمن
مخاوف الخبراء الصهاينة من دعم الکيان الصهيوني لأذربيجان
سوريا ساحة المنافسة الجديدة بين الصين وأمريكا