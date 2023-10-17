بالفيديو: في مجزرة جديدة.. إستشهاد المئات في مستشفى بغزة

اسلام تايمز (فلسطين) - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، باستهدافها مستشفى الأهلي "المعمداني"بقصف مكثف، ما خلّفت نحو 500 شهيد بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء اليوم.