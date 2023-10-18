بالفيديو.. لحظة احتماء مستشار ألماني ومرافقيه عند سماعهم صفارات الإنذار في تل أبيب

اسلام تايمز ( فلسطين)- وثّقت منصات ألمانية وصحفيون مشاهد مصورة، للحظة احتماء المستشار الألماني أولاف شولتز ومرافقيه، واستلقائهم على أرض المطار لدى سماعهم صفارات الإنذار في تل أبيب الثلاثاء.