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الخميس 19 تشرين الأول 2023 ساعة 18:36

بالفيديو:جيش الاحتلال يقتل جنيناً في بطن أمه في رفح

مصدر : وكالات
رقم : 1089627
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