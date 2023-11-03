الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:18

بالفيديو.. شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في جنين

ملف مرفقوأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد الشاب سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وشاب آخر لم تعرف هويته بعد، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين نقلوا إلى مستشفيات المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.

وأضافت أن مواجهات واشتباكات اندلعت في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد الشاب ستيتي وشاب آخر، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مستشفى ابن سينا، وفي محيط المستشفى.

وحاصرت قوات خاصة من جيش الاحتلال منزلا في حي الهدف، وأطلقت الرصاص صوبه، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص في اليد، كما أصيب شاب جراء دعسه من مركبة للاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مئذنة مسجد؛ لأنها بثت خطاب أبو عبيدة الذي فضح عنجهية الاحتلال.
رقم : 1093064
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
3 تشرين الثاني 2023
كنعاني: تدمير مخيم البريج يظهر عمق الاجرام الصهيوني
كنعاني: تدمير مخيم البريج يظهر عمق الاجرام الصهيوني
3 تشرين الثاني 2023
الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
3 تشرين الثاني 2023
قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة
قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة
3 تشرين الثاني 2023
قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار اربيل تحت النار
قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار اربيل تحت النار
3 تشرين الثاني 2023
المقاومة العراقية تقصف هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني نصرة لغزة
المقاومة العراقية تقصف هدفاً حيوياً للكيان الصهيوني نصرة لغزة
3 تشرين الثاني 2023
اللواء سلامي: العالم اليوم موحد ضد أميركا أكثر من اي وقت مضى
اللواء سلامي: العالم اليوم موحد ضد أميركا أكثر من اي وقت مضى
2 تشرين الثاني 2023
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان
2 تشرين الثاني 2023
أحداث قطاع غزة الدامية تکشف الوجه الحقيقي لإرهابيي إدلب
أحداث قطاع غزة الدامية تکشف الوجه الحقيقي لإرهابيي إدلب
2 تشرين الثاني 2023
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يحذر من أي تهديد ضد بلاده
السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة يحذر من أي تهديد ضد بلاده
2 تشرين الثاني 2023
رسائل المحتجزات ‘‘الإسرائيليات‘‘ في غزة.. نتنياهو في مأزق
رسائل المحتجزات ‘‘الإسرائيليات‘‘ في غزة.. نتنياهو في مأزق
2 تشرين الثاني 2023
مصدر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوجود إنذار في ألوية الحشد الشعبي
مصدر لـ"إسلام تايمز": لا صحة لوجود إنذار في ألوية الحشد الشعبي
1 تشرين الثاني 2023
الملفات ذات الصلة

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
اختبار مصداقية المجتمع الدولي في مطالبه بحماية حقوق الإنسان