وأظهر المقطع الذي حصل عليه مراسل موقع "إسلام تايمز
"، لحظة تدمير مدرعة لجيش الاحتلال من مسافة صفر في قطاع غزة.
كما عرض الإعلام الحربي لكتائب القسام مشاهد تظهر اشتباكات عند مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان شمالي غزة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم كتائب القسام الحاج ابو عبيدة: شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب.
وأضاف أبو عبيدة: مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من مسافة صفر مع جنوده.
وتابع أبو عبيدة: ما نشرناه وما سننشره خلال الدقائق والأيام القادمة جزء يسير من بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان.