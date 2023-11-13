العراق يبث اعترافات جاسوسة إسرائيلية حاولت إحداث اقتال بين الشيعة

واعترفت الجاسوسة الإسرائيلية التي تمكنت أحد فصائل المقاومة الإسلامية في العراق من اعتقال، عن قيامها بتنظيم التظاهرات و محاولة خلق صراع شيعي شيعي.



ووصلت تسوركوف إلى بغداد «مطلع يناير (كانون الثاني) 2022» بجواز سفر روسي، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق، طالباً عدم ذكر اسمه.



وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل المقاومة، وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً لعدد من الصحافيين الذين التقوها.



تقول تسوركوف، على موقعها الشخصي في الإنترنت، إنها تتحدّث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية.



أثار خبر اختفاء "الباحثة" الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في العراق، غضباً داخل المؤسسة الأمنية العسكرية في "إسرائيل"، وذلك بعد اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بفقدانها منذ عدة أشهر.



قناة "كان" الإسرائيلية، قالت إن تسوركوف مجندة سابقة في "الجيش" الإسرائيلي، ومعروفة كباحثة في الشؤون السورية، ومعلقة على شؤون الحرب الأهلية التي اندلعت هناك عام 2011، ودخلت بجواز سفرها الروسي إلى العراق.



الجدير ذكره أنّ تسوركوف، عملت على إعداد أبحاث ميدانية في العراق وسوريا وفلسطين المحتلة، خلال السنوات الماضية، لمصلحة معهد أبحاث السياسة الخارجية مقرّه فيلادلفيا في أميركا، ومنتدى التفكير الإقليمي وهو مركز أبحاث إسرائيلي مقرّه القدس المحتلة.



وهي مجندة سابقة في "الجيش" الإسرائيلي، تباهت مراراً في حساباتها، بمشاركتها في حرب تموز/يوليو عام 2006. وتصبّ كل جهدها على مواجهة من تصفهم بـ "أعداء إسرائيل". وتستخدم جواز سفرها الروسي للعبور السهل نحو دول عربية تحت غطاء العمل البحثي والحقوقي. وزارت العراق ومناطق المعارضة السورية غير مرة.