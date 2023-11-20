بالفيديو: لحظة اقتياد سفينة غالاكسي ليدر "الإسرائيلية" لشواطئ اليمن

خاص (اسلام تايمز) - أعلنت القوات المسلحة اليمنية الاستيلاء على سفينة تابعة للكيان الصهيوني واقتيادها إلى الساحل اليمني. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء الاحد أن القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً في البحرِ الأحمرِ كان من نتائجِها الاستيلاءُ على سفينةٍ إسرائيليةٍ واقتيادُها إلى الساحلِ اليمنيِّ.