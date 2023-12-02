اللواء باقري من بغداد: ليس لدينا أي مشكلة أمنية مع العراق

وسيجري اللواء باقري خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، محادثات مع رئيس الوزراء و الرئيس العراقي حول القضايا الثنائية والاقليمية.



وقال اللواء محمد باقري للصحفيين لدى وصوله إلى العراق الليلة: "خلال هذه الرحلة التي تستغرق يومين إلى دولة العراق المجاورة والشقيقة، سأعقد اجتماعات مع المسؤولين العسكريين والسياسيين في هذا البلد، فإن الغرض من هذه الرحلة هو استكشاف مجالات تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين الجارين".



وأضاف "ليس لدينا أي مشكلة مع العراق على الصعيد الأمني، هذا البلد صديق وجار لنا ونحن نسير على طريق تطوير التعاون العسكري".



وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: في الوقت الحاضر، يدرس عدد كبير من طلاب الجيش العراقي في جامعات قواتنا المسلحة، وفي المقابل هناك احتمال لوجود طلاب القوات المسلحة في العراق.



وصرح اللواء باقري أنه سيكون لدينا (إيران والعراق) اتصالات عملياتية وتعليمية مختلفة مع بعضنا البعض، موضحاً "خلال هذه الرحلة، سنناقش ونراجع هذه المجالات مع هيئة الأركان المشتركة العراقية والمسؤولين العراقيين الآخرين؛ أعتقد أنه سيتم وضع الأساس للتطوير السليم للعلاقات في هذه الرحلة".