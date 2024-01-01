مناورات بين العراق وإيران في ذكرى استشهاد قادة النصر

وقالت الوكالة أن هذه المناورات التي تقام أول مرة بين القوات البحرية العراقية والإيرانية تأتي بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".وجرى اليوم عقد اجتماع تنسيقي لإقامة المناورة البحرية بين إيران والعراق بحضور الجنرال مهدي هاشمي قائد المنطقة البحرية الثالثة في قوات الحرس الثوري الإيراني، وإحسان عباسبور نائب حاكم مدينة عبادان ومدراء الأجهزة التنفيذية والمسؤولين العسكريين والشرطيين والأمنيين بالمدينة".ووفق الوكالة الإيرانية إلى أنه في هذه المناورة البحرية المشتركة تمت دعوة الأشخاص الذين يعيشون على الحدود بين إيران والعراق للحضور بالإضافة إلى حضور وسائل الإعلام والقوات العسكرية.