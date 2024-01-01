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الاثنين 1 كانون الثاني 2024 ساعة 22:08

السيد القائد الخامنئي: زوجة الشهيد سليماني تشارك في جهود هذا الشهيد

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وقال السيد الخامنئي مخاطباً زوجة الشهيد قاسم سليماني "انت تشاركين في جهود هذا الشهيد العظيم"، مشيراً في الوقت ذاته إلى لقاءه مع قادة الحرس الثوري ومقولة الحاج قاسم من زوجته لآية الله السيد الخامنئي.

وأضاف السيد الخامنئي مخاطباً عائلة الحاج سليماني "ربي يحفظك، وإن شاء الله يحفظ السيدة؛ كما أنهم يلعبون دورًا في توجيه وتحفيز الشهيد سليماني".

وتابع "ربما كان ذلك قبل عشرين عامًا أو ثلاثة وعشرين أو أربعة أعوام عندما صلينا هنا في هذه الساحة مع عدد من قادة الحرس الثوري- ربما كان هناك حوالي عشرين منهم - ثم جلست على الدرج وقد كانت هناك محادثة دافئة وجذابة. ولم أفكر في الأمر من قبل؛ الله القدير يتكلم هكذا!".

وأضاف "في الواقع، كانت لغتي، كانت كلمة الله؛ لقد كان لقاء غريبا جدا، وكان له الكثير من التأثيرات. بعد ذلك اللقاء اقترب مني عدد من قادة الحرس الثوري، وكان أحدهم الحاج قاسم؛ فجاء فنقل عنه جملة قال: أهلي يقولون هكذا؛ في نفس الاتجاه الذي تحدثت فيه".

وعلق السيد الخامنئي بعد أن روى هذه القصية "رأيت مدى تأثير الزوجة؛ أي أن هذه السيدة كان لها تأثير على الحاج قاسم؛ ولذلك فإنهم يشاركون جهود الحاج قاسم، بالإضافة إلى أن الحرمان الأسري - غياب الزوج، غياب الأب - مهم جدًا، من المهم جدًا تحمل هذه الأشياء؛ لقد تحملوا".
المراسل : احمد الساعدي
مصدر : إسلام تايمز
رقم : 1106344
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