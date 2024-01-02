فراق الحاج قاسم عمره 4 سنوات

إيران (إسلام تايمز) - بعيون دامعة وقلوب حزينة هي مزاج هذه الأيام للأشخاص الذين أتوا من جميع أنحاء العالم إلى روضة شهداء كرمان في الذكرى الرابعة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني.