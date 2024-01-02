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الثلاثاء 2 كانون الثاني 2024 ساعة 23:44
اللواء جباري يروي قصة عن دفن جثمان الشهيد سليماني
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كاتب : احمد الساعدي
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1106586
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