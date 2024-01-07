عادل عبد المهدي: الشهيدان قاسم والمهندس كانا روحاً واحدة في جسدين

وأوضح عبد المهدي في مقابلة صحفية تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
" بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر على أيدي القوات الأمريكية الإرهابية، "كانت هناك دائماً علاقة قوية بين الحاج قاسم وأبو مهدي المهندس، سواء في زمن معارضي نظام صدام، أو خلال مراحل ما بعد سقوط نظام البعث وبدء عملية تشريع وإدارة الدولة وصياغة الدستور، أو عند مواجهة قوى القاعدة ولاحقاً داعش؛ وقد لعب هذان الشخصان دوراً مهماً في توحيد صفوف المجموعات العراقية المختلفة".
وأضاف "إن نجاح قوات الحشد الشعبي تحقق بفضل قوة قيادة الشهيد أبو مهدي والدعم الشامل للجنرال سليماني؛ لأنه أرسل كل الأسلحة اللازمة لمحاربة داعش إلى العراق في الساعات الأولى من خطر سقوط بغداد من خلال بناء جسر جوي".
وبين عبدالمهدي "كان هذا في وضع يكون فيه إنشاء جسر جوي غير ممكن منطقيًا في غضون ساعات قليلة، لكن سردار سليماني كان شخصًا، بصفته قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان يحمل كل المفاتيح ومفاتيح كل الأشياء. وكانت مستودعات الأسلحة بين يديه، ونتيجة لذلك تم إرسال الأسلحة المطلوبة بسرعة إلى بغداد وتوزيعها على المجاهدين بالتعاون مع الحشد الشعبي ومجموعات أخرى، والتي لعبت دورا رئيسيا في قطع طريق قوات داعش".