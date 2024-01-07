عادل عبد المهدي: الشهيدان قاسم والمهندس كانا روحاً واحدة في جسدين

العراق (إسلام تايمز) - قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن قائد فيلق القدس السابق الجنرال الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس، كانا روحاً واحدة في جسدين.