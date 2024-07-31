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الأربعاء 31 تموز 2024 ساعة 14:09
ماذا قالت كل من ابنة وزوجة ابن هنية عن استشهاده؟؟
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من جهتها نشرت زوجة ابنه في منشور مصور تداوله النشطاء
نعيا عاطفيا مؤثرا لهنية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1151124
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