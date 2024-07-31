ماذا قالت كل من ابنة وزوجة ابن هنية عن استشهاده؟؟

إسلام تايمز (فلسطين) - قالت لطيفة ابنة الشهيد القائد اسماعيل هنية في منشور على حساباتها الشخصية أن من يتسائلون عن استشهاد والدها في طهران عليهم ان يسألوا انفسهم لماذا اقفلوا ابواب عواصمهم في وجهه ولماذا تخلى العرب عنه في حين ساندته ايران وساندت المقاومة بحيث اصبحت طهران هي السند الوحيد للشعب الفلسطيني.