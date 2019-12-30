الخليج وكسر العادات... تطبيع الأعياد

خاص (اسلام تايمز) - أعلنت خارجية الاحتلال الاسرائيلي، أن الجالية الاسرائيلية في دبي، اختتمت اليوم الاثين احتفالاتها بعيد "حانوكا" اليهودي، حيث أشعلوا الشمعة الثامنة والأخيرة في الشمعدان، فيما احتفل المطبع السعودي المعروف محمد سعود برفقة اليهود، بهذه المناسبة في بلاد الحرمين الشريفين.