أول فيديو للحظة اطلاق ايران الصواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد

طهران (اسلام تايمز) - نشر اعلام القوات المسلحة الايرانية مقطع فيديو خاص للحظة اطلاق الصواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد التي تضم جنودا أميركيين بالأنبار من قبل حرس الثورة الاسلامية في ايران فجر اليوم الاربعاء ردا على اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني.