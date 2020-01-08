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الأربعاء 8 كانون الثاني 2020 ساعة 23:02
أول فيديو للحظة اطلاق ايران الصواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد
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وبعد ساعات من انتهاء تشييع الشهيد قاسم سليماني ودفن جثمانه في مثواه الاخير في كرمان، جاء الرد الذي توعدت به ايران وذلك بقصف قاعدة عين الاسد الامريكية في العراق بعشرات الصواريخ الباليستية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
837371
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