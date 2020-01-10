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الجمعة 10 كانون الثاني 2020 ساعة 10:37
بالفيديو.. هذا ما قاله الشهيد سليماني عن السيد نصر الله!
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مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
837629
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