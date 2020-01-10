بالفيديو.. هذا ما قاله الشهيد سليماني عن السيد نصر الله!

بيروت (اسلام تايمز) - عرضت مصادر صحفية لبنانية حلقة خاصة عن قائد قوة القدس في الحرس الثورة الاسلامية الفريق الشهيد قاسم سليماني، يتكلم فيها الشهيد باللغة العربية عن سماحة السيد حسن نصر الله.