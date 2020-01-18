فيديو...تصاعد وتيرة الاشتباكات في بيروت

بيروت (اسلام تايمز )- ارتفعت وتيرة الاشتباكات في ​وسط بيروت​ بين ​المتظاهرين​ الذين يحاولون اقتحام باحات ​المجلس النيابي​ بساحة النجمة، والقوى الامنية التي تحاول منعهم من التقدم، حيث عمد المتظاهرون على اطلاق ​المفرقعات النارية​ باتجاه القوات الامنية، فضلاً عن اقتلاع الاشجار و​اللوحات الاعلانية​ ورميها على عناصر ​مكافحة الشغب​، مع تسجيل تكسير واحراق خيم الحراك بساحة العازارية.