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السبت 18 كانون الثاني 2020 ساعة 21:25
فيديو...تصاعد وتيرة الاشتباكات في بيروت
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بدورها عمدت عناصر مكافحة الشغب على "اطلاق خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتدين".
هذا وكان قد اعلن الصليب الاحمر اللبناني عن "ارساله فرق اضافية الى باحة الاشتباك لمساعدة الجرحى، وعن نقله ما 75 حالة الى المستشفيات".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
839318
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