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الجمعة 14 شباط 2020 ساعة 22:34

مشاهد جديدة لعملية البنيان المرصوص من محور نهم

ملف مرفقووثقت المشاهد هروب عشرات الآليات والمئات من المجندين من المعسكرات والمواقع واغتنام عدد كبير من الدبابات والآليات واحتراق وتدمير عدد آخر في المواقع التي كان يتمركز فيها قوات العدوان السعودي الأمريكي بذات المحور.

وبينت كاميرا الإعلام الحربي اغتنام قوات الجيش واللجان الشعبية مخازن للأسلحة المتوسطة والخفيفة ومستودعات للذخيرة والصواريخ التي كان مرتزقة العدوان يستخدمونها في استهداف بيوت المواطنين ومزارعهم وأسلحة شخصية ونواظير ليلية وحرارية وتكنولوجيا عسكرية متطورة تركها خلفهم مرتزقة العدوان.

وحررت القوات اليمنية المشتركة خلال العملية 2500 كيلومتر مربع من أراضي نهم ومأرب والجوف من مرتزقة قوى العدوان السعودي.وجاءت العملية رداً عكسياً على تصعيد عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء.

ووقع الآلاف بين قتيل ومصاب وأسير من قوى العدوان في عملية البنيان المرصوص. وادت ايضاً الى دحر سبعة عشر لواءا عسكرياً وعشرين كتيبةً واغتنام عتادها بالكامل، كما تم دحر خمسة ألوية فيما يسمى المنطقتين الثالثة والسادسة المتمركزتين في مأرب والجوف.
رقم : 844617
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