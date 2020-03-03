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الثلاثاء 3 آذار 2020 ساعة 20:43
بالفيديو: دوريات عسكرية روسية في سراقب المحررة
ونشر ناشطون سوريون مقطع فيديو يظهر دوريات من الشرطة العسكرية الروسية على الطريق M5 في سراقب.
وحرر الجيش السوري وحلفاؤه سراقب الاثنين رغم الهجوم الشرس الذي شنته النصرة الارهابية بدعم جوي مسير ومدفعي تركي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
848218
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