الشهيد سليماني في قصر تدمر بعد هزيمة ‘‘داعش‘‘

دمشق (اسلام تايمز) - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشهيد القائد الفريق قاسم سليماني خلال زيارته لمدينة تدمر بعد الانتصار على جماعة داعش الارهابية الوهابية.