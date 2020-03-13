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الجمعة 13 آذار 2020 ساعة 10:12

الشهيد سليماني في قصر تدمر بعد هزيمة ‘‘داعش‘‘

ملف مرفقوتضمن الفيديو المنشور خطبا وكلمات معبرة للشهيد سليماني القاها في مناسبات مختلفة وبعد معارك كبيرة ضد التنظيمات الارهابية والجماعات المسلحة في العراق وسوريا.

وتحدث الشهيد سليماني في الفيديو عن الحرب الدفاعية المقدسة التي فرضها نظام صدام حسين على ايران والتي خلقت مدرسة جديدة، مشيرا الى ان افرادها كان المعلمون لكل افراد المقاومة اليوم وغدا.

وكان الشهيد الفريق قاسم سليماني قد تعرض لمحاولة اغتيال غادرة على يد الطيران الاميركي في 3 يناير 2020 حيث استشهد الى جانب رفيقه في المقاومة والقائد في الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس.
رقم : 850045
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