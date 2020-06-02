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الثلاثاء 2 حزيران 2020 ساعة 20:39

يُعرض لأول مرة.. حفل ترقية الشهيد سليماني لرتبة عميد

ملف مرفقيذكر بأن الشهيد الفريق قاسم سليماني التحق بقوات حرس الثورة الإسلامية مع بدء العدوان البعثي على الجمهورية الإسلامية عام 1980، وبعد فترة تولى قيادة اللواء "41 ثار الله" وتولى قيادة العديد من العمليات خلال فترة الحرب المفروضة.

وبعد انتهاء الحرب عاد الشهيد سليماني الى مسقط راسه (محافظة كرمان) حيث استمر في قيادة اللواء "41 ثارالله" وساهم في مكافحة المجموعات الإنفصالية والتصدي لمهربي المخدرات في تلك المنطقة .

فی عام 1997 تم تعيين الشهيد قاسم سليماني قائدا جديدا لفيلق القدس الذي تشكل لدعم فصائل المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي ، حیث ساهم الشهيد في تعزيز قدرات المقاومة في مواجهة الإحتلال والسياسات الإستكبارية الأمريكية وإفشال مخططاتها في سوريا والعراق ، وبقي في قيادة هذه القوة حتى لحظة استشهاده مطلع عام 2020.
رقم : 866255
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