باكو (اسلام تايمز) - تداول ناشطون مقطعاً مصوراً قالوا إنه لمسلَّحي فصائل "الجيش الحر" الموالي لتركيا، أثناء وجودهم على جبهات القتال في أذربيجان في حربها ضد القوّات الأرمينيّة.