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السبت 3 تشرين الأول 2020 ساعة 22:22
فيديو لمسلَّحي "الجيش الحر" أثناء وجودهم في أذربيجان
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ويذكر أحد المسلَّحين الذين يظهرون في الفيديو أنَّهم ينحدرون من بلدة حيان بريف حلب الشمالي.
وتنفي تركيا تقارير عن إرسالها مقاتلين سوريين لمساعدة أذربيجان في قتال القوات الأرمينية في إقليم ناغورني كارباخ.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
890027
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