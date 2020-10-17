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السبت 17 تشرين الأول 2020 ساعة 21:18

بالفيديو.. الرئيس الأسد يزور أهالي بسوت ويزف لهم بشرى هامة

ملف مرفقنشرت الرئاسة السورية يوم السبت، مقطع فيديو وثق الزيارة التي أداها الرئيس بشار الأسد إلى قرية بسوت في ريف القرداحة في محافظة اللاذقية.

وقال الرئيس الأسد في مقطع الفيديو الموجه لأهالي بسوت: "قلوب السوريين جميعا معكم.. لكننا هنا لندعمكم بالمحنة التي مررتم بها.. لكي تبقوا كما كنتم أبا عن جد.. مرتبطين بهذه الأرض.. صامدين بها.. مدافعين عنها..".

وكان الأسد قد أدى في 13 أكتوبر زيارة إلى قرية بسوت التي اضطر أهلها لمغادرة منازلهم خلال الحريق وعادوا إليها حالما تم إخماده بالتعاون بين الدفاع المدني والجيش السوري وأهالي القرية ومحيطها.

وأعرب أهالي القرية عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تم بذلها إن كان من قبل مؤسسات الدولة أو أهالي المنطقة وساهمت في تأمين قريتهم وإطفاء النيران قبل أن تلتهمها وما حولها، مؤكدين أن عودتهم الفورية إلى منازلهم ما هي إلا تعبير عن تمسكهم بقريتهم وأرضهم بالرغم من كل الصعوبات التي يواجهونها.
رقم : 892628
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