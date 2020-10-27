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الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 ساعة 19:57

بالفيديو: لحظة قصف اذربيجان لسيارة وزير دفاع قره باغ

ملف مرفقشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية لحظة قصفها لسيارة وزير دفاع "قره باغ" غير المعترف بها دوليا.

وكان رئيس "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها أرايك اروتونيان وقع اليوم الثلاثاء، مرسوما بإقالة وزير دفاع وقائد جيش "قره باغ" الفريق جلال أروتونيان بسبب تعرضه لإصابة.

وأوضح الرئيس أن قائد الجيش أصيب بجروح قبل أيام خلال تواجده في أحد المواقع العسكرية، متمنيا له الشفاء العاجل.

وعين أروتونيان بمرسوم آخر ميكايل أرزومانيان وزيرا جديدا للدفاع وقائدا للجيش، ومنحه رتبة فريق.

ويشهد إقليم قره باغ منذ شهر معارك شرسة بين القوات الأرمنية والأذربيجانية، لا تتوقف رغم إعلان الطرفين موافقتهما على أكثر من هدنة تم التوصل إليها برعاية خارجية.
رقم : 894377
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