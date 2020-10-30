?>?> مباني ضخمة سويت بالأرض جراء الزلزال الذي ضرب تركيا - اسلام تايمز
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الجمعة 30 تشرين الأول 2020 ساعة 21:02

مباني ضخمة سويت بالأرض جراء الزلزال الذي ضرب تركيا

ملف مرفقضرب زلزال بقوة سبع درجات قبالة الساحل الغربي لتركيا الجمعة، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأشارت التقارير الأولية إلى تعرّض المباني وخاصة في مدينة أزمير لأضرار لكن دون ورود أي معلومات عن سقوط ضحايا بعد.

وأكد رئيس بلدية إزمير أنهم تلقوا بلاغات بتهدم نحو 20 مبنى في المدينة، بينما قال والي اسطنبول: "لم نتلق أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة.

وأفادت الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 14 كلم قبالة بلدة نيون كارلوفاسيون على جزيرة ساموس في بحر إيجه. وأشارت الوكالة المتخصصة بالكوارث التابعة للحكومة التركية الى أن قوة الزلزال الذي ضرب على عمق 16,5 كلم بلغت 6,6 درجات.
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