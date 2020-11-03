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الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:53

هجوم إرهابي وسط فيينا وأنباء عن مقتل عدة أشخاص

ملف مرفقأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء امس الاثنين، وسط أنباء عن مقتل 7 أشخاص جراء إطلاق نار، فيما أكدت الشرطة تنفيذها عملية أمنية واسعة.

وأكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامير، سقوط عدد من القتلى والجرحى في إطلاق نار، لافتا إلى أن السلطات تعتقد أنه يمثل هجوما إرهابيا.

وأضاف نيهامر أن العملية تعتبر مستمرة حتى الآن، مؤكدا أن الهجوم شاركت فيه مجموعة أشخاص.

ونقلت قناة "OE24" عن مصادر في الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه نفذ على يد مجموعة مسلحين قتل أحدهم، بينما أكدت قناة "ORF" سقوط عدد من القتلى.

بدورها، ذكرت صحيفة "كرونين زيتونغ" أن أحد المهاجمين فجر نفسه، موضحة أن الهجوم نفذ قرب أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز.

كما تحدثت وسائل الإعلام، بينها "OE24"، عن أن مجموعة مسلحين تحتجز رهائن في مطعم بمنطقة أخرى وسط المدينة، لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها بعد.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة واحتجاز شخص عقب إطلاق النار وسط فيينا.

بينما أكدت شرطة المدينة عبر "تويتر" أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت "كل القوات المتاحة" للتعامل مع الوضع.

وأفادت الشرطة بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة، مضيفة أنها ستذكر التفاصيل لاحقا.

فيما قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا، أوسكار دويتش، عبر "تويتر"، إنه ليس واضحا ما إذا كان كنيس فيينا والمكاتب المجاورة هدفا لإطلاق النار، مبينا أنها كانت مغلقة في ذلك الوقت.

ونشر ناشطون في مواقع التوصال الاجتماعي مقاطع فيديو من وسط فيينا توثق انتشارا كثيفا لعناصر الشرطة وسط أنباء تفيد بأن الكنيس تعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحين.
رقم : 895630
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