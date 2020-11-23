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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:27

'جدة صوت انفجار' .. الردع اليمني يدخل مرحلة جديدة

ملف مرفقدوى صوت انفجار في مدينة جدة السعودية في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، حيث انتشر على الفور وسم #جدة_صوت_انفجار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل المغردون عن سبب ومكان الانفجار.

وفي حين لم تصدر أي جهة سعودية رسمية توضيحا حول أسباب الصوت، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" عن استهداف محطة توزيع ارامكو في مدينة جدة السعودية بصاروخ مجنح من طراز قدس2، كما تداول ناشطون مقاطع فيديو لسيارات الاطفاء والحريق في المحطة المستهدفة.

وقال العميد سريع "نجدد نصحنا للمواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية أن عملياتنا مستمرة وأن عليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف".

وأكد سريع أن العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي.

'جدة صوت انفجار' .. الردع اليمني يدخل مرحلة جديدة"اكرم هاشم" طالب بعمليات جديدة تجبر المعتدين على الصلح.
'جدة صوت انفجار' .. الردع اليمني يدخل مرحلة جديدة
"حسن علي ألحوثي بديل" غرد قائلا: "قوة القووه والقادم أعظم على اعداء الله وانشاء الله انه ستحصل في الأيام القادمه ضربات منكله وقاتله حتى يتوقفو عن عدوانهم ويرتدعو عن بغيهم هو الله".
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"صادق بن حسان" قال: "سلمت يداك القوووه الصاروخيه يد الله الضاربه ضد الطفله والمستكبرين"
'جدة صوت انفجار' .. الردع اليمني يدخل مرحلة جديدة
النصر للشعب اليمني
'جدة صوت انفجار' .. الردع اليمني يدخل مرحلة جديدة
"م/ محمد موسى‎" غرد قائلا: "ياربي لك الحمد والشكر ياالله القادم أعظم مالم يتم إيقاف عدوانهم وحصارهم وحربهم العسكريه والاقتصاديه على شعب الإيمان والحكمه".
'جدة صوت انفجار' .. الردع اليمني يدخل مرحلة جديدة
"بوناصر" اكد ان "توالي الضربات الصاروخيه وتوزعهاعلى أهداف حساسه وموجعه هذاجُل مانتمناه ليس كل يوم بل بكل ساعه ضربه اوأكثر النصرلليمن بلاشك".
'جدة صوت انفجار' .. الردع اليمني يدخل مرحلة جديدة
رقم : 899541
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