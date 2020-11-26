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الخميس 26 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:24

عرض مسرحي ‘‘إسرائيلي‘‘ يسخر من الإمارات

ملف مرفقتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا من عرض مسرحي بثته القناة الـ11 العبرية ، تسخر فيه من دولة سمتها "الإمارات واحد"، بعد اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع الإمارات والبحرين.

وخلال العرض، سأل ممثل يؤدي دور مذيع آخر يرتدي ملابس عربية، واسمه فيصل، عن كيفية عرض ترامب توقيع اتفاق تطبيع، وقال: "ترامب قال لي: تعال واعمل اتفاق مع "إسرائيل"، فقلت مقابل ماذا وأنا لم أخض حربا واحدة معها، فقال: أغلق فمك، سأعطيك طائرات إف35 وقنبلة ذرية صغيرة ودبابة مجانا، وأنا وافقت، وقمت بتوقيع الاتفاق".

وأكمل الممثل بدور المذيع بالقول: نحن سعداء بعمل اتفاق سلام مع الإمارات واحد، فرد الآخر نحن لسنا إمارات، نحن واحد فقط، ومساحتنا من "سلة القمامة إلى ذلك الجمل".

وتضمن المشهد التمثيلي كما كبيرا من السخرية، من تلك الدولة التي أشار إليها بـ"الإمارات واحد" من ناحية عدم وجود سكان سوى "فيصل"، وكذلك حرارتها العالية.
رقم : 900061
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