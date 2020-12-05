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السبت 5 كانون الأول 2020 ساعة 12:41
قناة المنار تطلق سلسلة "اسرار التحرير الثاني"
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بثت قناة المنار مساء امس الجمعة في الحلقة الأخيرة من أسرار التحرير الثاني مشاهد تعرض للمرة الأولى .
رقم :
901809
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