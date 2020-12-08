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الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 ساعة 10:35

بالفيديو: مقتل شخصين في تظاهرات السليمانية

ملف مرفقتشهد محافظة السليمانية في منطقة كردستان العراق احتجاجات غاضبة للمطالبة بصرف الرواتب، رافقتها اعمال عنف أدت الى سقوط ضحايا.

وقالت مصادر محلية إن شخصين قتلا، واصيب ثمانية آخرون في أعمال عنف رافقت الاحتجاجات في السليمانية.

وأضرم المتظاهرون المنددون بعدم صرف الرواتب النار في مكاتب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، ومقارات أخرى تابعة لأحزاب ومؤسسات حكومية.

وكانت أجهزة الأمن في السليمانية قد دخلت حالة الإنذار، وانتشرت بكثافة في مركز المحافظة مع تفاقم أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.

وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام متظاهرين غاضبين على حرق مقرات الاحزاب السياسية في المحافظة.
رقم : 902391
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