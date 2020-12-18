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الجمعة 18 كانون الأول 2020 ساعة 09:26

بالفيديو..الجماعات الموالية لتركيا تشن هجوما ضد بلدة عين عيسى

ملف مرفقاكدت تنسيقيات المسلحين شن الجماعات المسلحة المدعومة تركياً هجوما عسكريا على بلدة عين عيسى بريف الرقة السورية.

كما نشرت تنسقيات المسلحين فيدو يوضح انطلاق عملية الهجوم التي شنتها الجماعات المسلحة المدعومة تركياً على بلدة عين عيسى بريف الرقة اضافة لسيطرتها على بلدتين " الجهبل و المشيرفة " بمحيط عين عيسى.

وكانت القوات التركية والجماعات الموالية لها قد صعدت من قصفها الصاروخي من يوم الثلاثاء الماضي على محيط بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بريف الرقة الشمالي.

ووقعت اشتباكات متبادلة بين قسد والجماعات المسلحة السورية الموالية لتركيا قبل ثلاثة ليالي تزامنا مع محاولة تسلل لتلك الجماعات إلى نقاط قسد في قرية معلك قرب طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في ريف عين عيسى.

وقصفت الجماعات الموالية لتركيا قرى معلك ومخيم عين عيسى ومواقع أخرى قرب الطريق، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

واستمر التصعيد من جانب القوات التركية والجماعات المسلحة رغم العرض الذي تقدمت به روسيا إلى أنقرة والذي يتضمن انسحاب «قسد» مسافة كيلومترين جنوب عين عيسى، مع بقاء الإدارات المدنية التابعة لها في المدينة، ومنها إدارة قوات الأمن او مايسمى (الأشايس) مع انسحاب الجماعات الموالية لتركيا مسافة 4 كيلومترات بعيدا عن طريق إم 4. ولا تزال المفاوضات بين الجانبين التركي والروسي مستمرة حول العرض، وكذلك لم تغادر الإدارات المدنية والعسكرية التابعة لـ«قسد». وقالت مصادر إن نقطة الخلاف هي أن تركيا تريد انسحابا كاملا لقسد من عين عيسى، بينما تريد روسيا بقاء قوات الأسايش في البلدة.
رقم : 904493
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