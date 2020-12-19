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السبت 19 كانون الأول 2020 ساعة 21:22

الشهيد سليماني.. إنموذجاً لمكارم الأخلاق

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وبين سماحته "كان الشهيد سليماني شجاعاً ويمتلك روح المقاومة، والجميع كان يلاحظ ويشاهد هذه الخصال فيه، ومن جانب آخر كان يتحلى بالحنكة والذكاء، وكان ذكياً جداً وهو أمر مهم، وقد تنبأ بظهور تيار يتظاهر بالديانة ويميل إلى إحدى الفرق ويكون معادياً للمقاومة".

وأضاف السيد الإمام الخامنئي وهو يشير إلى ظهور تنظيم داعش الإرهابي"لقد تنبأ الشهيد سليماني هذا الأمر قبل حدوثه، وقد جائني وأبلغني بذلك، وقال لي: ما أشاهده في حالة العالم الإسلامي، وقد ذكر لي أسماء بعض البلدان، إنه سيظهر تيار حديث في العالم الإسلامي".

وتابع "بعد فترة قليلة ظهر تنظيم داعش، فبحق كان الشهيد سليماني ذكياً ومحنكاً".

كما استعرض السيد الخامنئي عن خبرة الشهيد القائد سليماني في الإدارة، وقال "وفي إدارة أمور البلدان التي كانت ترتبط به أيضاً، كان يعمل بحنكة وعقلانية وكنت أشاهد هذه الحالات والصفات لديه، وفي الوقت ذاته كان يمتلك روح التضحية وحب الآخرين، أي لم تختلف الشعوب لديه، بل كان يهتم بنوع البشر، وكان يضحي بنفسه من أجل الجميع".

وأشار سماحته إلى بعد آخر في شخصية القائد سليماني، قائلاً "كان يمتلك الروح المعنية والإخلاص، وكان يطلب الآخرة، وكان حقاً رجلاً معنوياً وعرفانياً ومخلصاً، ولم يكن متصنعاً ومرائياً، طبعاً هذه الحالات والصفات هي مكارم الأخلاق، وإنها من المكارم القيمة".
رقم : 904840
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