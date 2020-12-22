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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 21:26

بالفيديو: ايران تطلق ثاني ناقلة نفط عابرة للمحيطات محلية الصنع

ملف مرفقاطلقت ثاني ناقلة نفط عملاقة عابرة للمحيطات من نوع أفراماكس محلية الصنع في محافظة بوشهر بحضور قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للإعمار.

وهذه الناقلة هي من انتاج متخصصي شركة الصناعات البحرية الإيرانية (صدرا ) بمحافظة بوشهر .

وتصميم وبناء هذه الناقلة محلي بنسبة 100 بالمائة وتم اعداد 40 بالمائة من معداتها في الداخل.

واعتبر قائد مقر خاتم الانبياء(ص) للإعمار، يوم الثلاثاء، أن عرض ناقلة النفط الايرانية العابرة للمحيطات، بأنها بمثابة حفلة توديع لترامب المقامر، ليدرك الاعداء، بأننا رغم كل انواع الحظر تمكنا بكوادرنا المتخصصة ان ننزل ثاني ناقلة نفط عملاقة عابرة للمحيطات الى الماء.

وفي حديثه على هامش مراسم عرض ثاني ناقلة نفط ايرانية عابرة للمحيطات وإنزالها الى الماء، قال العميد سعيد محمد: تم بناء ناقلة النفط الثانية "افراماكس" بسعة 750 الف برميل، من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار في شركة صدرا، على شكل عقد تسليم جاهز (يشمل التصميم والتجهيز والتنفيذ)، وقد تم اليوم انزالها الى الماء.

وأضاف: بهمة الشباب المتخصص الايراني، حققنا الاكتفاء الذاتي في كل قطاعات الصناعات البحرية، واليوم نحن لا نحتاج للخارج في بناء أي نوع من السفن.

وصرح: ان شركة صدرا وبدعم من مقر خاتم الانبياء (ص) للإعمار، قادرة على بناء أي نوع من السفن العملاقة بما فيها ناقلات النفط والحربية والصيد و... دون الحاجة لخارج البلاد.

وبيّن العميد سعيد محمد ان شركة صدرا تعتبر رمزا لتحقيق القفزة في الانتاج بالبلاد، مضيفا ان انجاز العديد من المشاريع من قبل شركة صدرا بما فيها ترميم 18 منصة في حقل بارس الجنوبي وبناء مختلف السفن، سيوفر فرص العمل للعديد من الاشخاص.

وأوضح: ان بناء هذه السفينة، تم توفير قرابة 500 فرصة عمل مباشرة، و1500 فرصة عمل غير مباشرة خلال السنتين الاخيرتين.

واعتبر قائد مقر خاتم الانبياء (ص) ان اقامة مراسم عرض ناقلة النفط العملاقة العابرة للمحيطات من قبل المتخصصين الداخليين، هي بمثابة حفلة توديع لترامب المقامر، وليدرك الاعداء أننا ورغم كل انواع الحظر تمكنا بمتخصصينا الايرانيين في شركة صدرا، ان نعرض ثاني ناقلة نفط عملاقة عابرة للمحيطات وننزلها الى الماء.
رقم : 905528
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