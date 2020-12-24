?>?> هكذا ينظر أبناء أرمينيا الى الشهيد الفريق قاسم سليماني - اسلام تايمز
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الخميس 24 كانون الأول 2020 ساعة 01:30

هكذا ينظر أبناء أرمينيا الى الشهيد الفريق قاسم سليماني

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نشرت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية تقريراً من العاصمة الأرمينية يريفان، يتحدث فيها مجموعة من المواطنين الأرمن عن نظرتهم لقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني الذي اغتالته يد الغد والخيانة الأمريكية في العاصمة العراقية قرب مطار بغداد الدولي.
فيرى بعض المشاركين في هذا الاستطلاع إن البطل هو الشخص المرتبط بأسرته ووطنه ومستعد لأي عمل من أجل ضمان رفاهية أسرته.
فيما ذكر آخرون إن البطل سواء كان شاباً أو كبيراً بالسن يستبسل ويضحي بحياته للدفاع عنا ويعمل بشكل إنساني ولا يفرق بين الشعوب، وهو الشخص الذي يقف إلى جانب وطنه في الظروف الصعبة والقاسية ويقف في الخط الأمامي في الجبهة الدفاعية.
وبعد عرض صور للحاج الشهيد القائد قاسم سليماني للمشاركين بالاستطلاع، أكدوا أنهم يعرفونه وليس مفاجئاً أن تقرر أمريكا اغتيال هذا البطل، مؤكدين أنه يجب أن يولد نفس الأبطال مثل سليماني من جديد.
رقم : 905810
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