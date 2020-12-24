المالكي: لهذا السبب اغتالوا القائد سليماني

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون في البرلمان، نوري المالكي، إن الصراع بين إيران وأمريكا صراع طويل وعنيف وعميق وله امتدادات وفيه مشوار طويل من التحديات.



وأضاف المالكي في مقابلة تلفزيونية إنه "من الطبيعي جداً ان يتم استهداف القادة الذين حققوا الانتصارات وتقدماً وفي هذا التقدم أوقفوا الكثير من المخططات التي كان يراد لها أن تسير المنطقة على وقعها".



وبين المالكي إن "الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه في حركته وتواصله واهتمامه وجهاده، استطاع أن يوقف أكثر من خطة للتغيير في المنطقة من اليمن الى سوريا ولبنان والعراق".