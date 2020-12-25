?> الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ بريف حماه - اسلام تايمز
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الجمعة 25 كانون الأول 2020 ساعة 09:54

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان ‘‘إسرائيلي‘‘ بريف حماه

ملف مرفققال الاعلام السوري أن وسائط الدفاع الجوية للجيش السوري تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا الاخبارية أنه في “تمام الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي وتحديدا نحو مركز البحوث العلمية في مصياف ،وقد تصدت الدفاعات الجوية له وأسقطت معظم الصواريخ”.

وقالت مصادر اعلامية أن الاضرار اقتصرت على الماديات والعمل جار حالياً على تقييمها بالكامل.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب على سورية حيث كان العدو الإسرائيلي داعما أساسيا للتنظيمات الإرهابية بتدخله بشكل مباشر .

وكانت مصادر اعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن تحليق للطيران الاسرائيلي على علو منخفض فوق أجواء بيروت وجبل لبنان وصولا الى المتن، وقد سمع صوت الطيران بوضوح شديد.
 
رقم : 906078
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